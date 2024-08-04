السفارة في لبنان تدعو السعوديين للمغادرة فورا

جددت سفارة المملكة في لبنان دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان. كما نوهت بضرورة التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارىء.



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