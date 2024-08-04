بالصور.. محافظ المنوفية تواصل رفع أنقاض العقار المنهار وإخلاء المنازل المجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية في أعمال رفع الأنقاض والبدء في إزالة الجزء المتبقي من العقار المنهار والذي وقع صباح اليوم والكائن بشارع حتحوت بنطاق حي غرب شبين الكوم والمكون من 5 أدوار وإخلاء المنازل المجاورة حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وتقدم محافظ المنوفية بخالص التعازي والمواساة لضحايا العقار المنهار، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أنه منذ تلقي الإبلاغ عن وقوع الحادث، توجه للموقع لمباشرة الحادث أولاً بأول وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات والإمكانيات اللازمة والدفع بجميع الأجهزة المعنية من الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، فيما أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الحادث أسفر عن وقوع 3 حالات وفاة.

جدير بالذكر أن المبنى المنهار، صدر له قرار ترميم سابق ولم يقم المالك بأعمال الترميم، مما استوجب صدور قرار إزالة وإخلاء له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 87 لسنة 2023، ومحرر بشأنه محضر بقسم شرطة شبين الكوم بإخلاء كلي للمبنى وإزالته حتى سطح الأرض مع المحافظة على المارة والممتلكات، وتسلم المالك القرار ورفض التنفيذ وتم إخلاء المستأجرين.

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