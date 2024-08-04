"الزراعة" تطلق قافلة منافذ متحركة وسلع غذائية بأسعار مخفضة لمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح - أ ش أ:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة محملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة إلى محافظة مطروح، اليوم /الأحد/، في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

كان في استقبال القافلة، محافظ مطروح خالد شعيب، والتي تأتي ضمن نتائج الزيارة الميدانية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إلى مطروح منذ يومين، وضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء "خير مزارعنا لأهالينا".

وضمت القافلة 12 سيارة منها محملة بالمواد الغذائية مثل بيض المائدة من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي، ومواد غذائية مختلفة بخصم من 20 إلى 25 في المائة.

وقد شملت المواد الغذائية أرز بسعر 20 جنيها للكيلو، وعسل نحل بسعر 55 جنيها للكيلو، ومسلى بلدي بسعر 150 جنيها للكيلو، وزيت بسعر 5ر37 جنيه للزجاجة، ومكرونة بسعر 5ر7 جنيه للكيس، ومربى بسعر 55 جنيها، وبقوليات، وغيرها.

ووجه محافظ مطروح، مدير الزراعة بمطروح بعمل خطة توزيع للسيارات لتغطية معظم المناطق لتحقيق المستهدف للتخفيف عن المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة، للدفع بقافلة مواد غذائية شهرية لأهالي المحافظة.