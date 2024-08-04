خريج هندسة.. رئيس جامعة سوهاج يكرم بائع تين شوكي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

كرّم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، كمال محمد خريج كلية الهندسة بالجامعة، والشهير بـ"بائع التين الشوكي"، وذلك في إطار حرصه على تكريم النماذج الإيجابية من أبناء المحافظة.

وأشار النعماني، إلى أن الجامعة تحرص على تكريم المجتهدين وإبراز النماذج المثالية التي يمكن أن تكون قدوة لغيرهم من الطلاب، لافتًا إلى أن العمل في أي مجال ليس عيبًا، وإنما شرف لصاحبه.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن بائع التين الشوكي استطاع رغم ظروفه تحقيق حلم والديه بالالتحاق بكلية الهندسة، مؤكدًا أن كمال محمد يمتلك واحدة من أكثر قصص النجاح إلهامًا، فالبداية تكون دائمًا بالأشياء البسيطة ثم الأشياء الأكثر تعقيدًا تكون في النهاية التي تكلل بالتوفيق والنجاح.

فيما أعرب خريج كلية الهندسة جامعة والشهير بـ"بائع التين الشوكي" عن سعادته بهذا التكربم، موضحًا أنه بدأ العمل في بيع التين الشوكى منذ 5 سنوات، في فترة الإجازة الصيفية، متمنيًا أن يعمل في شركة كبرى تعمل في المشروعات القومية التي تخدم مصر.