الدخول مجانًا.. شاطئ الكيلاني ملجأ العائلات فى طور سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

توافد مواطنو مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على الشواطئ، للاستمتاع بمياه البحر الهادئة التي تخلو تمامًا من الأمواج، والهروب من الموجة شديدة الحرارة التي تضرب المدينة.

ويعد شاطئ "الكيلاني" أكثر الشواطئ بالمدينة الذي تفضل الأسر قضاء يوم كامل عليه، كون مياهه ضحلة لمسافة تصل إلى نحو 50 متر مما يعتبره المواطنين أكثر أمانًا على أطفالهم، ويتركونهم يلهون ويلعبون على الشاطئ دون خوف، إضافة إلى تجمع الأسر والعائلات على الشاطئ للشواء وتناول الوجبات.

وتضم مدينة طور سيناء 8 شواطئ عامة، وهم: "النجوم، القمر، الفيروز، الكيلاني، الشاطئ العام، الجبيل، ماجدونيا، شاطئ طريق حمام موسى"، بينهم 3 شواطئ فقط مزودين بالخدمات مثل الكراسي والشماسي والكافتريات و حمامات، وهم: "القمر، الشاطئ العام، ماجدونيا".

وقال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إن شاطئ "الكيلاني والشاطئ العام" يعدان أكثر الشواطئ التي تقبل عليهم العائلات، كونهم الأكثر في معدلات الأمان، مؤكدًا أن الدخول بكافة شواطئ المدينة بالمجان، ويجري تمركز سيارة إسعاف ومنقذ بكل شاطئ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتواجد معدات الإنقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، لتأمين المواطنين والتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه يجري تكثيف حملات النظافة على الشواطئ، ومنطقة 306، والميادين، والكورنيش، لرفع المخلفات أولا بأول، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقسا شديد الحرارة رطب نهارًا حار رطب ليلًا، ونشاط الرياح المتقطعة على أغلب الأنحاء بسرعة 34 كيلو في الساعة.

كما أكدت أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح به جنوبية غربية وجنوبية شرقية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 حتى 1,5 متر.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 39 والصغرى 28، وفي مدينة رأس سدر العظمى 39 والصغرى 27، وفي مدينة طابا العظمى 36 والصغرى 25، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 31 و الصغرى 17، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 39 والصغرى 30 درجة.