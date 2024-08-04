وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير التنزاني أوجه التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة ريتشارد موتايوبا ماكانزو، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء - قوة العلاقات (المصرية - التنزانية) والاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالدولتين للحفاظ على تدعيم قوة هذه العلاقات وهو ما يتضح جليا من خلال الحرص على تبادل اللقاءات والزيارات الرسمية لمسئولي البلدين.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي - خلال اللقاء - الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، لافتا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدا مهما في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمل تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء - إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات التنزانية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مصر وتنزانيا ترتبطان بعلاقات تعاون قوية تعود لفترة حكم الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري، مبديا إيمانه بأهمية البناء على هذا الإرث التاريخي للدفع بمسيرة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين إلى الأمام.

من جانبه، ثمن سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة قوة ومتانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقياداتها.

وأشاد السفير التنزاني بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة والمنتجة وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، مؤكدا حرص العديد من الشركات التنزانية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية في مصر.

وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الإنتاج الحربي لعقد شراكات تعاونية إستراتيجية مثمرة بالمجالين العسكري والمدني مع مختلف الشركات والجهات العالمية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل - ومنها دولة تنزانيا - وما تتميز به العلاقات مع أشقائها الأفارقة من طابع إستراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مضيفا أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل الوفود والزيارات بين الجانبين وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهما على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.