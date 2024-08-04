مصدر يكشف أسباب تأخير إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن أسباب تأخير إصدار نشرة وزارة العمل نصف الشهرية حتى الآن.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أن سبب تأخير إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية هو أن محمد جبران، وزير العمل، قرر فلترة الشركات، قائلًا: "الوزير وجد أن هناك شركات كانت تستغل الوزارة والشباب كي تكون منصة وإعلان لها بالمجان".

وأوضح المصدر أن وزير العمل أوقف مؤقتًا نشرة التوظيف نصف الشهرية؛ حتى يتيقن بنفسه من أن الوظائف وفرص العمل حقيقية، وحتى لا يتم استغلالها بشكل أو بآخر.

وكانت آخر نشرة توظيف نصف شهرية أعلنتها وزارة العمل في 27 يونيو 2024، حين أعلنت تلقيها 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة تنتظر شباب 12 محافظة، حيث كان التقديم مُتاحًا بها حتى نهاية شهر يوليو السابق.