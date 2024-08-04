شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة" تقدم العون والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهودا كبيرة من أجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأولي بالرعاية، وضمان تقديم خدمة صحية مجانية مميزة، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية المتنقلة، فضلا عن الخدمات التعليمية وبرامج التمكين الاقتصادي الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به التحالف في ملف الحماية الاجتماعية.

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.

وتعتبر حملة إيد واحدة من أهم الحملات التي أطلقها التحالف لتقديم الدعم الغذائي إلى الفئات المستحقة، وتستهدف الحملة إلى إطلاق مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف الى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدى وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتُعد هذه الحملة ليست الأولى ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذى يقدم يد العون والمساعدة لكل محافظات الجمهورية، فلم يغفل أي قرية نائية أو بعيدة بل يحرص على التواجد في كل شبر بمصر، لتوصيل الخير دون توقف.