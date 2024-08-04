نقلت قناة الـ"إم تي في"، عن مصادر مقربة من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قولها إنّ "التحقيق سيُستأنف والقرار الظنّي سيصدر". واعتبرت المصادر في الذكرى السنوية الراعبى لانفجار مرفأ بيروت، أنّ "في العام 2025 لن نعود نتحدّث عن ملف التحقيق في ملف 4 آب لأنّ الحقيقة ستكون ظهرت والقاضي البيطار وصل إلى الحقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقرّبة من البيطار للـ"MTV": التحقيق بملف انفجار المرفأ سيُستأنف والقرار الظنّي سيصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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