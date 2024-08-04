اسفرت الغارة المسيرة على بلدة بيت ليف عن سقوط عدد من الاصابات نقلوا الى مستشفيات المنطقة. وافاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "المدفعية الاسرائيلية استهدفت محيط بركة النقار عند الطرف الجنوبي لبلدة شبعا بالقذائف الفوسفورية لاشعأل الحرائق في الاحراج والاماكن المستهدفة".

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في الغارة الإسرائيلية على بيت ليف وقصف مدفعي استهدف أطراف شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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