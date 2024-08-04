أعلن رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أن "بتوجيهات منه، سيتم توقف العمل في المرفأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم (الأحد) وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء ٤ آب، كما ستطلق البواخر صافراتها وترفع الرافعات إلى الأعلى، تحية إجلال في هذه الذكرى الأليمة".

كانت هذه تفاصيل خبر عيتاني: سيتم توقف العمل اليوم في المرفأ عند الساعة السادسة ودقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء 4 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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