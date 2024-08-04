ماكرون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: نؤكد التزامنا لجانب لبنان ومطالبتنا بالعدالة

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الذكرى السنوية الراعبة لانفجار مرفأ بيروت، تحية إلى بيروت، موضحًا أنّ "بعد مرور أربع سنوات على الانفجار، ما زالت أفكاري مع اللبنانيين".

وأكّد، في تصريح، "التزام فرنسا الثابت إلى جانب لبنان ومطالبتنا بالعدالة لجميع الضحايا".