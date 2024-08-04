وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الذكرى السنوية الراعبة لانفجار مرفأ بيروت، تحية إلى بيروت، موضحًا أنّ "بعد مرور أربع سنوات على الانفجار، ما زالت أفكاري مع اللبنانيين".
وأكّد، في تصريح، "التزام فرنسا الثابت إلى جانب لبنان ومطالبتنا بالعدالة لجميع الضحايا".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: نؤكد التزامنا لجانب لبنان ومطالبتنا بالعدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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