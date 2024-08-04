"القسام" أعلنت استهداف أسدود وغان يفنه برشقة صاروخية

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، "أننا أطلقنا رشقة صاروخية باتجاه غان يفنه وأسدود (مستوطنات غلاف غزة) ردًا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة".

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 33 شهيدًا و 118 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39583 شهيدًا و91398 مصابًا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.