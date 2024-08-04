اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قواتنا سيطرت على بلدة نوفوسيلوفكا في محور دونيتسك". في هذا الاطار، أمرت سلطات أوكرانيا بـ"إجلاء إلزامي للأطفال والأوصياء عليهم من مناطق في دونيتسك بشرق البلاد". واشار حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، الى أن "العدو يقصف بلدات وقرى هذه المناطق كل يوم، لذلك تقرر إجلاء الأطفال مع ذويهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين"، معدّداً بلدات وقرى تقع في نواحي أعلنت روسيا التقدّم فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة في دونيتسك وسلطات أوكرانيا أمرت بإخلاء مناطق بشرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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