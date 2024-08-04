القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط مسيّرة أميركية من نوع "MQ-9" واستهداف سفينة في خليج عدن

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عن "إسقاط طائرةٍ أميركيةٍ نوع (MQ_9) وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، وذلك بصاروخِ أرض جو محليِّ الصنع وتُعدُّ هذه الطائرة هي السابعةُ من نوعِها التي تم إسقاطها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة"، وذلك "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وأفاد في بيان، عن تنفيذ "القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالِها سفينةَ (Groton) في خليجِ عدن وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضل الله، وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

وشدد سريع على أنّ "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ بمختلفِ المراحلِ التصعيديةِ وإن هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".