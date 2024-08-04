نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر إيراني مسؤول، قوله إنّ "طهران ستبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رسالتين، إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأميركا وإسرائيل"، في وقت يزور فيه الصفدي طهران.
وقال المصدر: "من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيًا ومؤلمًا"، على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وأشار إلى أنّ "إسرائيل انتهكت سيادتنا بشكل كبير والآن ترسل وساطات للاحتواء وهذا غير وارد"، كاشفًا أنّ "إسرائيل تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد بهدف إظهارنا كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي"، مضيفًا "إسرائيل تجاوزت كافة المحرمات وعليها أن تدفع الثمن ولا شك لدينا بأنها ستدفعه وغاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني للجزيرة: طهران ستُبلغ الصفدي رسالة للقيادة الأردنية وأخرى لأميركا وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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