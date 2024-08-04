بحضور ممثلين عن الحرس الثوري والاستخبارات.. البرلمان الإيراني يبحث اغتيال إسماعيل هنية في جلسة مغلقة

الشارقة - اميمة ياسر -

بحث البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، في جلسة مغلقة، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاوم الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية ومرافقه في طهران مؤخرا، بحضور ممثلين عن "فيلق القدس" والاستخبارات.

ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم"، فقد صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، بأن الاجتماع هو الثاني للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشأن اغتيال هنية، مشيرا إلى حضور مسؤولين في "فيلق القدس" ووزارة المخابرات الإيرانية.

وأمس السبت، كشف الحرس الثوري الإيراني عن ملابسات اغتيال هنية في طهران مؤخرا، وطبيعة السلاح المستخدم في العملية.

وجاء في البيان رقم 3 للحرس الثوري أن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الادارة الأمريكية المجرمة".

وأضاف البيان: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرام تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف (هنية) وأدى إلى وقوع انفجار شديد ".

واختتم بيان الحرس الثوري الإيراني: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين".