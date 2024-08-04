شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: 100 مليون صحة أهم المبادرات الصحية المقدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي الملف الصحي اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بالمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان والقضاء على فيروس سي بعد أن كان من الفيروسات المستوطنة في مصر، كما تعد مبادره 100 مليون صحه من أهم المبادرات الصحيه التى تعد من أهم واكبر المبادرات الانسانيه.

وأضافت النائبه هند رشاد -لليوم السابع- أن هذا التحرك والاهتمام بصحة المصريين يهدف لإقامة مجتمع صحي وسليم، من خلال تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات و توفير أحدث التقنيات الطبية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى.

وأكدت النائبه هند رشاد أن المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة للمواطن للحفاظ علي صحته وتوفير حياه كريمه له، معتبرة أن إطلاقها للمره الثانيه يكشف عن حرص القيادة السياسية في الحفاظ علي صحه المواطن المصرى و تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

وشددت النائبه هند رشاد أن المبادرات الرئاسية سيطرت على الأزمات الصحية ووضعت خارطة للمشاكل الطبية بمصر، لافتة إلى أن مبادرة 100 مليون صحة من أهم المبادرات الطبية المصرية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

