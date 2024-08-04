شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد واحدة" توصل المياه لـ 250 أسرة بقرى محافظة الفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حملة "إيد واحدة"،وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نفذت جمعية الأورمان مشروعاً كبيراً لتوصيل المياه لـ 250 أسرة بقرى الحجر، الخمسين، السلام، دفنو، عاشور، قلمشاه، قصر الباسل، وخليل الجندي بمركز أطسا بمحافظة الفيوم.

يهدف هذا المشروع الحيوي إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه القرى وتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية، مما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً.

وأعربت الأسر المستفيدة عن بالغ شكرها وتقديرها للتحالف الوطني على هذه الحملة الكريمة التي ساهمت في حل مشكلة المياه التي عانوا منها طويلاً.



توصيل المياه



توصيل المياه للقري



حمله ايد واحده



جهود التحالف الوطنى