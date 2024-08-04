مسيرتان من ساحة الشهداء وفوج الاطفاء باتجاه مرفأ بيروت في ذكرى 4 آب

انطلقت مسيرتان لاهالي شهداء مرفأ بيروت من ساحة الشهداء وفوج الاطفاء، باتجاه مرفأ بيروت في ذكرى الرابع من آب.

بدأت الوفود المشاركة بالذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، تصل إلى مركزي التجمع في فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا وساحة الشهداء، استعدادا للانطلاق بمسيرة واحدة تلتقي عند تمثال المغترب أمام مرفأ بيروت، حيث سيقام احتفال مركزي سيتم فيه تعداد أسماء الشهداء.

وقد نظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عند الرابعة من عصر اليوم تجمعا في فوج الإطفاء في الكرنتينا وآخر في ساحة الشهداء، تمهيدا لإطلاق مسيرتين باتجاه المرفأ، للتذكير بأن "العدالة لم تتحقق ابدا في ظل عراقيل وعقبات عديدة ومتعمدة تقف في وجه التحقيق منذ 4 سنوات حتى الآن".

وحمل المشاركون صور الضحايا ورفعوا الاعلام اللبنانية والشعارات المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الانفجار. وهذه الذكرى اليوم تأتي بعنوان" الناس في وجه المجرمين، مستمرون لتحقيق العدالة".

وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أن "بتوجيهات منه، سيتم توقف العمل في المرفأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم (الأحد) وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء ٤ آب، كما ستطلق البواخر صافراتها وترفع الرافعات إلى الأعلى، تحية إجلال في هذه الذكرى الأليمة".