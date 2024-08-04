أعلنت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينيس، من مركز فوج الاطفاء، أنها "تقف الى جانب اهالي ضحايا مرفأ بيروت، الذين يطالبون بموقف واضح منذ حوالى 4 سنوات، وأنها موجودة اليوم لتؤكد تضامن الامم المتحدة معهم، وأن العدالة يجب ان تتحقق."
وعن كيفية تحقيق تلك العدالة قالت، "نتحدث بهذا الامر لاحقا، لكنني اؤكد أن العدالة يجب أن تتحقق".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة الامين العام للامم المتحدة: العدالة يجب أن تتحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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