ممثلة الامين العام للامم المتحدة: العدالة يجب أن تتحقق

أعلنت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينيس، من مركز فوج الاطفاء، أنها "تقف الى جانب اهالي ضحايا مرفأ بيروت، الذين يطالبون بموقف واضح منذ حوالى 4 سنوات، وأنها موجودة اليوم لتؤكد تضامن الامم المتحدة معهم، وأن العدالة يجب ان تتحقق."

وعن كيفية تحقيق تلك العدالة قالت، "نتحدث بهذا الامر لاحقا، لكنني اؤكد أن العدالة يجب أن تتحقق".