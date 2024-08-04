زيلينسكي أعلن تلقي أوكرانيا أولى مقاتلات "إف-16"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز "إف-16" الأميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين، مؤكدا في الوقت نفسه أن عددها "غير كاف".

ومنذ بدء الهجوم الروسي في شباط 2022 وكييف تطالب بتسليمها طائرات إف-16.

وهذه الطائرات الأميركية الصنع تعتبر أهم ما ورد على قائمة طويلة من المعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا من الجهات الداعمة لها بهدف محاولة وقف تقدم القوات الروسية على أراضيها.

وقال زيلينسكي خلال حفل أقيم في موقع سري في أوكرانيا: "لقد عقدنا مئات الاجتماعات والمفاوضات" مع الحلفاء للحصول على هذه الطائرات وتعزيز الدفاع الجوي للبلاد و"كثيرا ما سمعنا عبارة هذا مستحيل ردا على ذلك"، وأضاف "الآن أصبح الأمر واقعا، واقعا في سمائنا. مقاتلات إف-16 في أوكرانيا".

ولم يكشف زيلينسكي عدد الطائرات التي تلقتها كييف مكتفيا بالقول إنه "غير كاف" على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها.