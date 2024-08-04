البيت الأبيض: نحاول الاستعداد لأي سيناريو بالشرق الأوسط من خلال تحذير مواطنينا بشأن مغادرة لبنان

ذكر البيت الأبيض، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط، من خلال تحذير مواطنيها بشأن مغادرة لبنان".

وأعلن أنّ "الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة"، مضيفًا "الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة".

وفي 3 آب، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن "الجيش الأميركي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، كما كشفت عن إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وأكد المسؤولون أنّه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".