الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرستَين بمدينة غزة و80% من الشهداء والجرحى أطفال

أكّد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة بمدينة غزة"، موضحًا أنّ "المشهد صعب ومأساوي في مدينة غزة"، و"80% من الشهداء والجرحى أطفال".

ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّه "لم يعد هناك مكان آمن بمدينة غزة والاحتلال لا يراعي أي حرمات"، مضيفًا "الاحتلال يريد أن يوصل رسالة للفلسطينيين بضرورة الخروج من غزة"، و"ما يزال الاحتلال يستهدف النساء والأطفال في قطاع غزة بشكل ممنهج".

وقال: "لم تعد المستشفيات مؤهلة لمواجهة جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنّ "منظومة الدفاع المدني أصبحت متهالكة ونعمل بالحد الأدنى من الوسائل"، وقال: "الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم أي مواثيق أو أعراف في حربه على غزة"، و"أغلب الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات هم من الأطفال".