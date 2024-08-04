السعودية تطالب مواطنيها في لبنان بالمغادرة فورا

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، والالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان.

وقالت السفارة السعودية في بيروت، في بيان لها اليوم الأحد، إن سفارة المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان، وتنوه بضرورة التواصل مع السفارة في حالة حدوث أي طارئ.

جاء ذلك في ظل تزايد المخاوف من تصاعد النزاع في المنطقة، حيث تشهد الأوضاع توترات متزايدة قد تؤثر على السلامة العامة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، كما أكدت فرنسا ضرورة عدم سفر المواطنين الفرنسيين إلى لبنان في الوقت الراهن، وذلك في إطار التصعيد العسكري المتزايد.

وحثت الخارجية الفرنسية جميع المواطنين الفرنسيين الذين يخططون للسفر إلى لبنان على إعادة النظر في خططهم وتجنب الرحلات غير الضرورية إلى البلاد في الوقت الراهن.