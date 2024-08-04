الطقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والمد الثاني عند الساعة 01:20، والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:14.

في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 22:06، والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:47.