بطاقات إلكترونية للتعريف بالمؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف

ويضم الإصدار نبذة عن المؤتمر ورسالته وأهدافه ومعلومات رؤساء الجلسات ومواعيدها حيث تم طباعته وتوزيعه على جميع المشاركين في المؤتمر في إطار جهود الوزارة في إخراج المؤتمر بصورة متميزة تحقيقياً لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة, حيث تم ترجمة الكتيب إلى اللغة الإنجليزية وتم تصميمه وإعداده بصورة متميزة تحمل عنوان المؤتمر وشعار الوزارة.
كما وزعت الوزارة على المشاركين في المؤتمر بطاقات إلكترونية تحوي على باركود للاطلاع على جميع أجندة المؤتمر وجميع المعلومات والمواد الإعلامية في إطار جهود الوزارة في استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها في إبراز رسالة المؤتمر.
يذكر أن المؤتمر انطلق اليوم الأحد بمشاركة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال, ويهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية، والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبذل كافة الجهود من أجل تصحيح مفهوم الخطاب الديني وفق كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح.
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