الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تجنبا جولة جديدة من التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تمكنتا من تجنب جولة جديدة من التصعيد، وذلك تعليقا على المحادثة بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي.

وأضاف ريابكوف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه "بناء على بعض الإشارات التي تم إرسالها من الجانب الروسي إلى الأمريكي، وهي ليس فقط إلى واشنطن، لكن أيضًا إلى بعض العواصم الأخرى التي تسيطر عليها واشنطن، قد تجنبنا جولة تصعيد جديدة"، مؤكدا أن السيناريوهات التي تكون فيها خطوة التصعيد ممكنة بالفعل سيتم النظر فيها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في 25 يوليو الماضي - أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف أجرى مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي، محادثة هاتفية تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.. وأعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن الوزير أوستن تحدث هاتفيا مع أندريه بيلاؤوسوف، وشدد أوستن على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.