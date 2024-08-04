رئيس الوزراء اليمني يدعو الشركاء لتجديد دعمهم للخدمات الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.

ووجه رئيس الوزراء اليمني حسبما نقلت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد بتشكيل لجنة مكونة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حكوميا لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي ، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية وتفادي أي كارثة محتملة.

واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته والبدائل المقترحة .. موضحا أن هذا التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين حيث سيتسبب في إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية وضعف القدرة على مواجهة العديد من الوبائية.