ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية هيماشال براديش الهندية

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تجتاح عدة مناطق بولاية "هيماشال براديش" الهندية اليوم الأحد إلى 11 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية بمشاركة قوات من الجيش والشرطة وعمال الإغاثة، مشيرة إلى أنه يتم استخدام الكلاب البوليسية والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات لتحديد أماكن المفقودين.

وكانت حكومة الولاية قد أعلنت أمس الأول الجمعة تقديم إغاثة فورية للضحايا وقالت إنهم سيحصلون على 5000 روبية شهريا مقابل الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة إلى جانب الغاز والغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي يحتاجونها.