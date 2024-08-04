الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 رشقات صاروخية من غزة على عسقلان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اطلاق 5 رشقات صاروخية من قطاع غزة وسقطت في منطقة عسقلان.

وأوضح الجيش - في بيان أوردته قناة - I24 الاخبارية - أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في جنوب إسرائيل في وقت سابق اليوم .. ودوت صافرات الانذار في مدينة عسقلان وبلدات أخرى قريبة من قطاع غزة يوم 27 يوليو الماضي حيث تم إطلاق 3 صواريخ من شمال القطاع ، تم اعتراض أحدها وسقط الاثنان الآخران في مناطق مفتوحة .

27 شهيدا في قصف إسرائيلي لمدرستين ومجموعة من الفلسطينيين في غزة

استشهد 27 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين بحي النصر غرب مدينة غزة، ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرستي النصر وحسن سلامة بحي النصر غرب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 25 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت شهيدين وعددا من الجرحى، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بمحيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضا إلى مستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و583 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مسئول أمريكي: نحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، إن الولايات المتحدة تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط.

وأضاف فاينر- في تصريح، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة حركت حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، موضحا أن الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة.

وكان مسئولون أمريكيون قد رجحوا، في وقت سابق اليوم، أن تشن إيران هجوما على إسرائيل، غدًا الاثنين، مشيرين إلى أن ضباطا عسكريين بصدد وضع اللمسات النهائية على الخطط لإقرارها على المستوى السياسي.