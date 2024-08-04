مسئول أمريكي: نحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، إن الولايات المتحدة تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط.

وأضاف فاينر في تصريح، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة حركت حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، موضحا أن الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة.

وكان مسئولون أمريكيون قد رجحوا، في وقت سابق اليوم، أن تشن إيران هجوما على إسرائيل، غدًا الاثنين، مشيرين إلى أن ضباطا عسكريين بصدد وضع اللمسات النهائية على الخطط لإقرارها على المستوى السياسي.

ووصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال مايكل كوريلا، إلى المنطقة أمس السبت، مع استمرار الاستعدادات لهجوم محتمل على إسرائيل من إيران، ردا على اغتيال إسماعيل هنية والقيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر".