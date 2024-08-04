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زعيم كوريا الشمالية يشكر بوتين على عرض تقديم مساعدات إنسانية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لعرضه تقديم مساعدات إنسانية في أعقاب الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج.

وقال كيم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه.بي.إس.) اليوم الأحد إنه سيطلب المساعدة إذا لزم الأمر من "الأصدقاء المخلصين" في موسكو، موضحا أن بيونج يانج اتخذت بالفعل إجراءات فورية لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات ومواصلة أعمال إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين. 

وكان بوتين قد عرض - في رسالة بعث بها إلى كيم أمس - تقديم المساعدة أو أي دعم ضروري لكوريا الشمالية للتعافي من آثار الفيضانات التي شهدتها مؤخرا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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