الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية ويستهدفون سفينة في خليج عدن بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت جماعة أنصار الله “الحوثي”، طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، واستهدفوا سفينة (Groton) في خليج عدن بعددٍ من الصواريخ الباليستية وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بتاريخ

وفي السطور التالية تفاصيل بيان جماعة الحوثي عن العمليات ضد الاحتلال:



انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

تمكنت قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ اليمنيةِ بفضلِ اللهِ من إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع (MQ_9) وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة وذلك بصاروخِ أرض جو محليِّ الصنع وتُعدُّ هذه الطائرة هي السابعةُ من نوعِها التي تم إسقاطها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.



وضمنَ المرحلةِ الرابعةِ من التصعيدِ والمتعلقةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ، نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت من خلالِها سفينةَ (Groton ) في خليجِ عدن وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وتحيي القواتُ اليمنيةُ المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزةَ على 300 يومٍ من الصمودِ ومن البطولةِ ومن التضحيةِ دفاعاً عنِ الأمةِ وعزتِها وكرامتِها وانتصاراً لمقدساتِها.

إن القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ بمختلفِ المراحلِ التصعيديةِ وإن هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

