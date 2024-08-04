وزير الإعلام الكويتي يعلن عن جائزة كبرى تنطلق العام المقبل

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري أن جائزة الكويت الكبرى للإعلام ستنطلق العام المقبل تزامنا مع تسمية الكويت عاصمة الإعلام العربي لعام 2025.

وقال المطيري في تصريح له اليوم الأحد إنه تم بحث أفضل الممارسات والتجارب على مستوى الوطن العربي في مجال منح الجوائز الإعلامية ، مشيرا إلى أن جائزة الكويت الكبرى للإعلام تأتي ترجمة لاستراتيجية الوزارة ورؤيتها في المساهمة في تعزيز المحتوى الإبداعي الهادف وتطوير الإنتاج الإعلامي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الدولة للحفاظ على الهوية الإعلامية الكويتية.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى رصد الاتجاهات المبتكرة في الإنتاج الإعلامي الكويتي وتشجيعه وتحفيزه لتنمية الطاقات الإبداعية الإعلامية لتكون الجائزة حدثا إعلاميا كويتيا بارزا يقام سنويا، مشيرا إلى أن فلسفة الجائزة تقوم على فكرة التمكين الإعلامي للمحتوى الهادف والمستدام وتساهم في تطوير وتعزيز مجالات الإعلام الكويتي والتطوير المهني للإعلاميين وتشجيع الابتكار.

وأشار إلى أن "الجائزة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها إبراز مكانة الإعلام الكويتي ودوره الريادي بالمنطقة من خلال تكريم الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الذين يقدمون أعمالا متميزة بالإضافة الى تطوير البنية التحتية الإعلامية وتشجيع التعاون الدولي من خلال استضافة خبراء دوليين في لجان التحكيم وتبادل الخبرات مع الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم ".

وأضاف أن الجائزة تضم عددا من الفروع التي يتم التنافس فيها وهي الإذاعة والتلفزيون والصحافة التقليدية والإعلام الالكتروني من خلال الدراما التلفزيونية والإذاعية بفروعها المختلفة والبرامج الثقافية وبرامج الأطفال والأسرة والبرامج الشبابية والرياضية والعلمية والاقتصادية والتنموية والتقارير الإخبارية والأعمال الغنائية الوطنية والاجتماعية .

وأوضح أنه سيتم استحداث جائزة الكويت التقديرية للإعلام التي ستمنح لمن قدم خدمات جليلة لعقود من الزمن وله إبداعات متميزة وإسهامات ذات قيمة إعلامية رفيعة ويكون شخصية إعلامية كويتية وستمنح الجائزة بشكل سنوي.

ولفت المطيري إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص والخبرة تحدد أهداف وتصنيف الجوائز وفروعها وتضع المعايير الفنية والمهنية والشروط لكل مجال وتحدد المدد الزمنية لفتح وإغلاق باب الترشح ووضع اللائحة التنفيذية للجائزة.

ونوه إلى أن الجائزة يشرف عليها لجنة عليا يتم تشكيلها سنويا لتتولى مهام آلية الإعلان عن الجائزة وفروعها واختيار الشخصية الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الكويت التقديرية وتشكيل لجان التحكيم والإشراف على الحملة التسويقية واحتفالية الجائزة وتحديد الفعاليات المصاحبة للجائزة، مؤكدا أن معايير الجائزة ستراعي الشفافية والنزاهة والتنوع والشمول والابتكار والإبداع والتنمية المستدامة والتعاون الدولي.