السعودية تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية فورا

ياسر رشاد - القاهرة - جددت السفارة السعودية في لبنان، اليوم الأحد، الدعوة إلى المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، والالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان.

وأكدت السفارة - في بيان حسبما بثته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان.

وتشهد قرى وبلدات جنوب لبنان شن غارات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن استشهاد مواطن لبناني متأثراً بإصابته جراء الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير سريان في جنوب لبنان يوم أمس. وأوضحت الوزارة أن الشهيد كان قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لإصابات بالغة، لكن جهود الفرق الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، مما يرفع عدد الشهداء جراء هذا الهجوم إلى اثنين.

وأكدت وزارة الصحة أن الهجوم الذي استهدف البلدة أسفر أيضاً عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، حيث لا يزال بعضهم يتلقى العلاج في المستشفيات المحلية. وعبّرت الوزارة عن قلقها من تزايد التصعيد العسكري في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في جنوب لبنان.