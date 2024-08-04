ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بنجلاديش

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية في بنجلاديش اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة والمطالبين بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد إلى 59 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن السلطات فرضت حظر تجول ليلي للسيطرة على الأوضاع وأعمال العنف التي أسفرت حتى الآن عن إصابة حوالي 200 شخص.

وأشارت الهيئة إلى أن المتظاهرين أطلقوا دعوات بتنظيم عصيان مدني لحين تنفيذ مطالبهم، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه بعض التقارير بوقوع اشتباكات بين مناهضي الحكومة وداعميها في مناطق مختلفة وانقطاع خدمات الانترنت عن الهاتف المحمول في العاصمة داكا.

وقد احتشد آلاف الأشخاص خلال الساعات الماضية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة، وذلك في أعقاب موجة تظاهرات الشهر الماضي التي شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل مائتي شخص تقريبا.

يشار إلى أن بنجلاديش شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص .. تشمل القرارات تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة من بينها أفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 والسيدات والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة.