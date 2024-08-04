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الرئيس الأوكراني يعلن تسلم بلاده الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16"

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تسلمت الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من حلفائها الغربيين.

وقال زيلينسكي عبر قناته على منصة "تيليجرام" : "طائرات إف-16 موجودة في أوكرانيا.. لقد فعلناها"، مضيفاً : "بدأ الطيارون الأوكرانيون بالفعل في استخدامها لصالح بلدنا .

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني نشر مقطع فيديو له وهو يتحدث إلى طيارين أوكرانيين وتظهر طائرة من طراز إف-16 خلفه، ورغم ذلك، لم يحدد زيلينسكي عدد هذه الطائرات وموقع تمركزها .

من جانبها، كانت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - إن أوكرانيا تلقت عشر مقاتلات من طراز إف-16 من دول غربية، وستتلقى عشر طائرات آخرى بحلول نهاية العام الحالي، مضيفة : قد تحصل كييف على 79 مقاتلة من هذا الطراز مع مواصلة الدول الغربية إمدادها بها طوال عام 2025" .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد على أن عمليات تسليم الأسلحة والمعدات الجديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات إف-16، لن يؤدي إلى قلب الموازين على الجبهات، بل سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع، فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الجيش الروسي سيستهدف هذه المقاتلات ويدمرها فور ظهورها في أوكرانيا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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