الصحة اللبنانية: إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، وقوع ثلاث إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف بجنوب البلاد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة شخصين بجروح بليغة، وشخص ثالث بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على بلدة بيت ليف، استهدفت منزلا.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا بالقذائف الفوسفورية.

"الخطوط الجوية الكويتة": عودة أخر الرحلات من بيروت بعد تغيير الطائرات إلى الحجم الأكبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، عودة آخر رحلاتها من العاصمة اللبنانية بيروت بعد تغيير الطائرات إلى الحجم الأكبر بواقع رحلتين.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية - في بيان - أن ذلك تم لتوفير سعة أكبر للمقاعد للركاب الراغبين في العودة من لبنان.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت أمس السبت عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت اليوم، إذ سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر.