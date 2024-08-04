الكويت: عودة أخر الرحلات من بيروت بعد تغيير الطائرات إلى الحجم الأكبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، عودة آخر رحلاتها من العاصمة اللبنانية بيروت بعد تغيير الطائرات إلى الحجم الأكبر بواقع رحلتين.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية - في بيان - أن ذلك تم لتوفير سعة أكبر للمقاعد للركاب الراغبين في العودة من لبنان.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت أمس السبت عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت اليوم، إذ سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر.

ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك العديد من الدعوات لمغادرة الدولة اللبنانية في ظل الظرف الراهن وخصوصا بعدما وصلت التطورات بين الجانبين المقاومة الإسلامية في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات في قلب العاصمة بيروت.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة بيروت منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية أكثر أمانا إلا أن التهديدات وصلت العاصمة بيروت؛ وهناك مزيد من التوقعات لحدوث مزيد من التصعيد والقصف المتبادل، وهناك مخاوف كبيرة من أي أحداث أمنية قد تحدث في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار الفترة المقبلة في ضوء التصعيد المستمر.

الخارجية الألمانية

وتابع أن هناك توقعات أن تسير عدد من الدول في نفس مسار الخارجية الألمانية بدعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان، مؤكدا أنه على مدار الأسابيع الماضية كثرت مثل هذه التحذيرات.