شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حكومية لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 06:00 م

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من أهميته في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويستهدف البرنامج الحكومي المصري تحقيق الأمن الغذائي الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج من بينها زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية.

وتمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد المحاصيل الاستراتيجية بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة لذلك وضعت الحكومة المصرية ضمن برنامجها الحكومي برنامج زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك الإطار:

- تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.

- الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة الاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح.

- تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.

- صرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة.

- التوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.

- استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من الاستيراد.

- العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.