شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: "100 يوم صحة" تؤكد جهود الدولة لتوفير خدمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن مبادرة 100 يوم صحة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من مدينة العلمين الجديدة لتستأنف جهودها للعام الثاني على التوالي من شأنها توفير خدمات صحية وطبية شاملة ومتطورة بكافة أنحاء الجمهورية لجميع المواطنين، خاصة قاطني الأماكن النائية والبعيدة في الكفور والنجوع التي تفتقد مثل هذه الخدمات.

وأضاف وهبة، في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تلبية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في الأماكن التي تفتقر الخدمات الصحية، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة فئات المجتمع، ومساعيها نحو تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم الحياتية المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة وجهود التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الوطن والمواطنين.

وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية وتسعى لتوفير المستلزمات الطبية والخدمات الصحية المختلفة فكانت مبادرات 100 مليون صحة ومبادرات الكشف المبكر على سرطان الثدي وضعف السمع والقضاء على فيروس سي وتوفير الرعاية الطبية الشاملة والمجانية، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن حملات التوعية المجتمعية المختلفة.

ونوه وهبة، بأن مبادرة 100 يوم صحة في عامها الأول خلال مرحلتها الأولى في العام الماضي، قدمت ملايين الخدمات الصحية المجانية تجاوزت الـ 60 مليون خدمة طبية وكذلك مبادرات لفحص المقبلين على الزواج، ودعم المبادرة الرئاسية لكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كما كان لها دور كبير في فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 2.1 مليون شخص، بما يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير خدمات صحية شاملة تليق بالمواطن المصري، فضلا عن جهودها الكبيرة في التخفيف عن كاهله، وسعيها لتحسين الخدمة الصحية والطبية الموجودة.

