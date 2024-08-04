أحيا أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، الذكرى السنوية الرابعة للانفجار، وذلك عبر مسيرات انتهت في مرفأ بيروت.
وطالبت كلمات الأهالي عند نقطة تمثال المغترب بالحقيقة وتحقيق العدالة في ملف التحقيق.
وتليت أسماء الضحايا وترافق ذلك مع تصفيق المشاركين عند ذكر كل إسم، كما أعاد أهالي الضحايا تلاوة القسم الذي يؤكد استمرار تحركاتهم الساعية للوصول الى الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين والمتسببين بالتفجير.
وفي وقفة أخرى أمام بوابة رقم 3 لتجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، دعا رئيس التجمع ابراهيم حطيط القاضي طارق بيطار إلى التنحي عن القضية ومكتب الادعاء أيضا.
هذا، ورفعت الصلوات والآذان وقرعت الأجراس في الكنائس في توقيت انفجار المرفأ، في حين أطلقت البواخر في المرفأ صافراتها إجلالًا لأرواح شهداء 4 آب.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت في تمثال المغترب وبوابة رقم 3 ومطالبات بتحقيق العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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