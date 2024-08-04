"النشرة": الطيران الاسرائيلي اغار مستهدفاً بلدة حولا

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "الطيران الاسرائيلي اغار مستهدفاً بلدة حولا". وفي وقت سابق اشار الى ان "عناصر الدفاع المدني شاركوا بعمليات الإنقاذ بعد الغارة على بلدة بيت ليف، وقد تم نقل اصابة الى احدى مستشفيات المنطقة".

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