غالانت: العدو سيدفع ثمنًا باهظًا إذا تجرأ على مهاجمتنا

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ الجيش الإسرائيلي "مستعد لانتشار واسع دفاعًا وهجومًا، والعدو سيدفع ثمنا باهظا إذا تجرأ على مهاجمتنا".

ذكر الجيش الإسرائيلي، أنّ "لواء كفير ينهي مناورات عسكرية على الجبهة الشمالية تشمل التدريب على القتال بأرض العدو".

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وأكد المسؤولون أنّه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".