"حماس": السلوك الإرهابي الإجرامي للاحتلال يتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية تحمل مسؤولياتهم

اشارت حركة "حماس"، الى أن "الاحتلال باستهدافه مدرستي النصر وحسن سلامة يمعن في حرب الإبادة النازية منتهكا القوانين والأعراف الدولية"، لافتة الى أن "السلوك الإرهابي الإجرامي للاحتلال يتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتهم".
وأكدت أن "أوهام التركيع والإخضاع التي تسكن رأس رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو وزبانيته ستنقلب خرابا على كيانه الهش المأزوم وجيشه الفاشل".
وافادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط "25 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في غزة".
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 33 شهيدًا و 118 مصابًا خلال 24 ساعة".
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