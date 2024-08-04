خارجية إيران: التوازن الاستراتيجي بأراضي فلسطين وعلى مستوى الإقليم لن يعود لصالح النظام الصهيوني

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أنّ "التوازن الاستراتيجي بالأراضي الفلسطينية وعلى مستوى الإقليم لن يعود لصالح النظام الصهيوني". ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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