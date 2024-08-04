"واللا": قائد المنطقة الوسطى الأميركية يصل إلى إسرائيل غدًا لتنسيق مواجهة هجوم إيراني محتمل

أفاد موقع "واللا"، بأنّ "قائد المنطقة الوسطى الأميركية الجنرال إريك كوريلا يصل إلى إسرائيل غدًا لتنسيق مواجهة هجوم إيراني محتمل". ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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