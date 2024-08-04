الجيش الإسرائيلي: حضرنا خططا واسعة للتنفيذ في لبنان ضد حزب الله

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، استعداد الجيش "دفاعيًا في البر والجو والبحر"، مشيرًا إلى "أننا حضرنا خططا واسعة للتنفيذ في لبنان ضد حزب الله".
وقال: "لا يوجد أي تغيير في إرشادات الجبهة الداخلية حتى الآن"، مضيفًا "نحن في جاهزية عالية جدا على كل الجبهات".
إلى ذلك، أشار هاغاري إلى أنّ "قواتنا عثرت على نفق إرهابي كبير في محور فيلادلفيا ونقوم حاليا بفحصه وتدميره".
ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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