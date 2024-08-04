ابوظبي - سيف اليزيد - الولايات المتحدة: تحركاتنا في الشرق الأوسط دفاعية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال جوناثان فاينر نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي في حديث لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة إلى جانب الردع وتجنب صراع إقليمي".

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة تريد أن تكون مستعدة في حالة تفاقم هذا الوضع.

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت، يوم الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

ودعت العديد من الدول إلى التهدئة وضبط النفس لتفادي أي تصعيد في المنطقة.